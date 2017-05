Het weer: vandaag wordt eerste echte zomerse dag

De temperatuur loopt vandaag in diverse delen van het land op tot rond de 25 graden. Daarmee beleven we de eerste zomerse dag van 2017. Vorig jaar bereikten we deze mijlpaal iets eerder, namelijk op 6 mei, en in 2015 werd het al op 15 april meer dan 25 graden.



De zomerse waarde wordt behaald dankzij de aanvoer van warme lucht vanuit Frankrijk. Stralend zonnig is het vandaag niet. De zonneschijn wordt afgewisseld met wolkenvelden en later op de dag stapelwolken. Zeer lokaal kan een stapelwolk vanmiddag of vanavond uitgroeien tot een bui. In het zuiden en zuidoosten schijnt de zon het meest, daar wordt het rond de 25 graden. In het noordwesten en op de Wadden is het vanmiddag 20 tot 22 graden.