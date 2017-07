Het weer: vandaag nog warm, rest van de week stuk koeler

Vanmiddag ontstaan steeds meer stapelwolken en in de zuidelijke helft van het land neemt de kans op een (onweers)bui toe. De zwakke wind waait uit het oosten en draait in de loop van de dag naar zuidwest. Vooral aan zee trekt de wind iets aan. In de avond trekken de buien wat verder naar het noorden, terwijl het vanuit het zuidwesten droog wordt en iets opklaart.



Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. De maxima liggen in de middag tussen 18 graden in het westen en 22 graden in het oosten. Ook in de avond en nacht zijn er nog perioden met regen en op diverse plekken kan flink wat water vallen.



Woensdag is het eveneens nat. De weermodellen laten een lagedrukgebiedje van west naar oost over het land trekken en dat betekent opnieuw regen. In de loop van de dag gaat het vanuit het westen wel opklaren. Met 17 tot 20 graden is het te fris voor de tijd van het jaar.