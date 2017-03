Het weer: vandaag even op-en-top lente, vanaf morgen komt de klad er weer in

Vandaag wordt de warmste dag van de week. De temperaturen lopen vanmiddag op naar 13 graden langs de noordwestkust tot plaatselijk 17 graden in het zuidoosten van het land. Vooral in het binnenland zijn er flinke zonnige perioden. Aan zee blijft het risico op lage bewolking of mistvelden. Onder die lage wolken of in de mist daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind is zwak of matig, waardoor het op veel plaatsen op-en-top lenteweer is.