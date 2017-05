Het weer: van tijd tot tijd nattigheid

Woensdag kwam de wind vanuit het zuidoosten, waardoor de warmte werd aangevoerd. De komende dagen is het veranderlijk door een lagedrukgebied en een westelijke wind. Het is vrij wisselvallig met van tijd tot tijd nattigheid.



Donderdag is het overwegend bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land vallen buien. Er is kans op onweer. Enkele buien zijn de afgelopen nacht over het westen van het land getrokken en hebben de zomerse warmte daar al verdreven. In het noordoosten kan het, met een glimp van de zon in de vroege ochtend, nog 21 graden worden. Met donderdagmiddag een temperatuur van 17 tot 20 graden is het in vergelijking met woensdag minder warm. Daarbij waait een matige westelijke wind, windkracht 3 tot 5.