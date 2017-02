Het weer: van begin lente is nog niks te merken

Ook vandaag vallen er buien. De kans op onweer blijft aanwezig en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 6 of 7 graden en met de wind erbij is het voor het gevoel koud. In de loop van de middag kan de zon soms doorbreken, maar de echte opklaringen volgen in de avond. Vannacht daalt het kwik naar zo'n 4 tot 2 graden en kan er weer een bui vallen.



Morgen is het vooral in de middag enige tijd droog. De zon breekt soms door en het wordt 7 tot 9 graden. De hoogste temperaturen vinden we terug in het zuiden. In de avond gaat het vanuit het zuiden weer regenen.