Het weer: tussen de buien door af en toe zon

Vandaag trekken twee storingen kort achter elkaar over Nederland. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Rond het middaguur zijn er vooral in het midden en zuiden van het land een aantal droge momenten, maar de tweede storing ligt dan alweer voor de westkust klaar.



Die tweede storing trekt wat sneller over het land; in de loop van de middag wordt het vanuit het westen alweer droog. Vooral in het westen en noordwesten breekt de zon even door. Het wordt 8 tot 11 graden en de wind is westelijk en matig tot aan zee krachtig.