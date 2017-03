Het weer: temperatuurrecord lijkt een zekerheid

Zowel vanochtend als vanmiddag zijn er naast zonnige perioden ook enkele wolkenvelden. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 graden in het midden en oosten van het land. In de middag ontstaan stapelwolken.



In het westen en midden van het land kan er in de namiddag een bui tot ontwikkeling komen, mogelijk met onweer. In de avond trekken de buien verder het land in, maar in het oosten blijft het waarschijnlijk tot middernacht droog. De wind waait uit zuidelijke richting en is zwak of matig, kracht 2 tot 4.



Morgen is het licht wisselvallig, met een paar buien verspreid in het land. De meeste buien komen landinwaarts voor. Met 15 tot 18 graden is het minder warm dan vandaag. Zondag kan in de ochtend nog een bui vallen, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt zo'n 16 graden.