Het weer: temperatuur doet stapje terug

Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend valt enige tijd regen. In de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droger, maar er is geen of nauwelijks zon. De temperatuur loopt wel weer wat op: het wordt 9 tot 12 graden.



Ook zondag is het bewolkt met vooral in het eerste dagdeel wat regen. In de middag zijn er droge momenten, maar er zijn ook gebieden waar het lang druilerig blijft.



Na het weekeinde blijft het voorlopig wisselvallig. De regenhoeveelheden nemen af en het is ook weer af en toe zonnig. De temperatuur ligt meestal rond 12 graden.



Later in de week leidt hogedruk boven de Atlantische Oceaan ertoe dat storingen moeilijker Nederland bereiken. Het weerbeeld lijkt dan te verbeteren.