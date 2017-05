Het weer: Tamelijk zonnig, neerslag ligt op de loer

Komende nacht komt vanuit het zuiden bewolking opzetten. Enkele (onweers)buien kunnen al over het land trekken. De minima liggen rond 16 graden. Morgenvroeg schijnt in het oosten en noordoosten nog even de zon, daar wordt het 20 graden. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking verder toe en trekken meer regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. De buien worden actiever naarmate ze dichter bij de warme lucht komen. In het midden en zuidwesten van het land blijft het kwik steken bij 17 of 18 graden.



Vrijdag wisselen wolken en zon elkaar af, geregeld trekken buien over het land. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, kracht 3 tot 4. Het wordt daarbij 16 graden in het westen tot 19 graden langs de oostgrens.



In het weekeinde blijft het weer enigszins wisselvallig. Het wordt rond 17 graden.