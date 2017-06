Het weer: storingen blijven op afstand

Donderdag is de warmste dag van de week. Vooral in het zuiden en oosten wordt het met 27 tot 29 graden zeer warm. In de middag ontstaan dikke stapelwolken en in de oostelijke helft van het land kan een stevige onweersbui tot ontwikkeling komen.



Vrijdag is het een stuk minder warm, met middagtemperaturen die amper nog 20 graden bereiken. In heel het land is dan kans op een paar buien. In het weekeinde volgt snel herstel.