Het weer: 's ochtends vrij grijs en veel wind, 's middags breekt de zon door

Morgen overdag neemt de bewolking snel toe. Vooral in de middag valt er wat regen of motregen. Het wordt iets zachter, met een maximumtemperatuur rond 9 of 10 graden. De wind waait matig uit zuidelijke richting, kracht 3 tot 4.



In het weekeinde blijft het wisselvallig. Vooral zaterdag is het grotendeels bewolkt en zijn er perioden met regen. Het is zacht voor begin maart, met temperaturen van 10 tot 13 graden in de middag.

