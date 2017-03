Het weer: 's nachts kans op vorst aan de grond

Vanmiddag is de temperatuur van noordoost naar zuid ongeveer 5 tot lokaal 9 graden. Komende nacht liggen de minima rond 3 graden en is er kans op vorst aan de grond. In het noordoosten kan het ook op neushoogte even tot vorst komen, maar later in de nacht stijgt het kwik weer iets.



Morgen overdag is het wisselvallig. Een regengebied trekt in de ochtend en middag van west naar oost over het land. De wind draait naar zuidwest en neemt aan zee toe naar krachtig of hard, kracht 6 of 7. In de regen is het een graad of 8. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon door. Daardoor stijgt het kwik in Zeeland nog even naar 12 graden.



Ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig weer met temperaturen die relatief zacht zijn. 's Middags wordt het 10 tot 13 graden, terwijl 8 graden normaal is. Vanaf het weekeinde neemt de onzekerheid toe. De kans op wisselvallig weer lijkt groot.