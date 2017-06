Het weer: ronduit zonnig vandaag, eindigend in een tropische nacht in het zuiden

Vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. In het zuiden van het land wordt het mogelijk een tropische nacht: een nacht waarbij de temperatuur niet verder daalt dan 20 graden. In het noorden is het een paar graden koeler, maar ook zeer warm.



Donderdag lijkt de heetste dag van de week te gaan worden. In het noordwesten van het land loopt de temperatuur op naar 25 graden, maar in het oosten en zuidoosten loopt het kwik op tot ruim boven de 30 graden.



In Limburg kan het plaatselijk 33 of 34 graden worden. Later op de dag leidt een westenwind tot enige verkoeling. In het binnenland kan op de warmste plaatsen wel een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen.



Vanaf vrijdag is het beduidend koeler. In het binnenland wordt het op veel plaatsen nog zomers warm, aan zee is het wat frisser. In het weekeinde ligt het kwik rond 21 graden en is er naast zon ook kans op neerslag.