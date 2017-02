Het weer: regen trekt weg maar de wind trekt aan

Door meteorologen en klimatologen wordt gerekend met hele maanden om een eerlijke vergelijking te kunnen maken van jaar tot jaar. Op de astronomische kalender beginnen de seizoenen namelijk niet elk jaar op dezelfde dag.



Het begin van de astronomische lente wordt bepaald door de dag van de equinox, oftewel nachtevening. Die is dit jaar en ook de komende dertig jaar op 20 maart. Pas in 2048 begint de lente op een andere dag, namelijk 19 maart. De laatste keer dat de lente op 21 maart begon, was in 2007. De volgende keer is pas over ruim tachtig jaar, namelijk in 2101.