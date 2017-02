Het weer: regen na een droog weekend

Vandaag valt er wel wat regen. Vooral in het eerste dagdeel is wat neerslag mogelijk. In de middag wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog, maar bewolking blijft wel de overhand houden. Het wordt 7 tot 9 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. De wind waait uit het westen of noordwesten en is matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 Bft.



Gedurende het weekend blijft het vrijwel overal droog. Opnieuw is er veel bewolking, maar soms kan de zon even erdoorheen prikken. Bij nachtelijke opklaringen kan landinwaarts de temperatuur dalen tot dicht bij het vriespunt.



Na het weekend worden de neerslagkansen groter. Er steekt een matige tot krachtige westelijke wind op en soms passeert er een regenstoring. Het blijft wel vrij zacht.