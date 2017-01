Het weer: periode van vorst nu echt over

Tegen de avond valt de eerste regen in het westen en zuidwesten. 's Nachts breidt de neerslag zich over het hele land uit. Er kan landinwaarts wat natte sneeuw vallen, maar die gaat al snel over in regen.



Zondag overdag en ook maandag is het tamelijk grijs en regenachtig. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig boven land, aan zee vrij krachtig of krachtig, kracht 3 tot 6.



Op dinsdag en woensdag is een maximumtemperatuur in de dubbele cijfers mogelijk, 11 graden. Het wisselvallige weerbeeld houdt voorlopig aan, met perioden met regen en veel bewolking. Een terugkeer van winters weer wordt voorlopig niet verwacht.