Het weer: opnieuw wisselvallig met af en toe regen

Morgen start de dag opnieuw bewolkt met eerst in het zuiden en westen regen. Later in de ochtend wordt het veelal droog en breekt vooral in de oostelijke helft de zon door. Het wordt 14 graden aan zee tot 16 in langs de oostgrens. In de loop van de middag en vroege avond neemt vanuit het oosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Zeer plaatselijk kan veel neerslag in korte tijd vallen, 20 millimeter is niet ondenkbaar.



Vanaf donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog en is er iets meer zon. Ook de Dodenherdenking verloopt waarschijnlijk droog. Op Bevrijdingsdag maakt vooral het noorden kans op droog weer. In het zuiden komt misschien nog een bui tot ontwikkeling. In het weekend wordt het warmer.