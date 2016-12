Het weer: opnieuw druilerige ochtend, met later opklaringen

Komende nacht zijn de meeste opklaringen in het binnenland, met minima die daar uitkomen tussen -2 en -5 graden. In het westen en noordwesten is het bewolkt en blijft het kwik boven nul. Op Oudejaarsdag is het overal bewolkt, maar blijft het droog. Het wordt 3 tot 7 graden, met een matige zuidwestenwind. In de avond en tijdens de jaarwisseling is het waarschijnlijk nog droog; later in de Nieuwjaarsnacht kan wat regen of motregen vallen. De minima liggen rond 3 graden.