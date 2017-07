Het weer: op veel plaatsen overheerst bewolking en kans op regen

De maximumtemperatuur ligt 's middags tussen 18 graden op de Wadden en zo'n 22 graden in het zuidoosten van het land. De wind waait uit het westen of zuidwesten en is matig, 3 tot 4 Bft. In de loop van de avond trekt een regengebied West-Nederland in.



Woensdag valt geruime tijd buiige regen, op de meeste plaatsen zelfs meer dan 20 millimeter. In de middag klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. De zon laat zich dan nog even goed zien. Door de matige tot krachtige noordwestelijke wind wordt het niet echt warm. De maxima liggen 's middags tussen 17 en 20 graden en daarmee is het de friste dag van deze week.



Donderdag profiteren we van hoge druk. Het blijft droog en er zijn perioden met zon. 's Middags wordt het 20 of 21 graden. Vrijdag passeert een nieuwe storing en zijn de buien weer terug. Vooral in het zuiden is een flinke plensbui mogelijk. Het weekeinde verloopt nog enigszins wisselvallig, maar daarna vertonen de weerkaarten herstel en wordt het warmer.