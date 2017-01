Het weer: op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden

Matige wind

In het weekeinde kan er wel wat meer regen vallen

De wind is zuidelijk en meest matig van kracht. De tweede helft van de week laat vrijwel overal maxima van 10 graden of meer zien. In de nacht blijft het kwik ver weg van het vriespunt. Er is dan af en toe zon, maar regenen doet het soms ook. Er worden vooralsnog geen grote hoeveelheden verwacht.



In het weekeinde kan er wel wat meer regen vallen. Dan komt er ook meer wind te staan en hebben we de hoogste maxima weer achter ons. Toch blijft het ook dan nog een graad of 10 en is winterweer een heel eind weg.