Het weer: onstuimige dinsdag met kans op onweer

In de middag steekt aan de zuidwestkust een stormachtige zuidwestenwind op. Boven land gaat het dan ook stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Het windveld breidt zich uit langs de gehele kust en houdt ook in de avond nog aan. Het is een vlagerige wind met in de kustprovincies en rond het IJsselmeer zware windstoten tot boven de 90 kilometer per uur. Dergelijke windstoten kunnen voor flinke problemen zorgen in het verkeer.



Woensdag is het nog steeds zeer wisselvallig met buien en waait het vooral in de noordelijke provincies en op de Wadden nog hard. In de loop van de middag en avond zwakt de wind geleidelijk af. Het wordt opnieuw zo'n 16 tot 19 graden. Vanaf donderdag begint het kwik weer te stijgen tot boven de 20 graden. Er valt nog wel een bui, maar de zon is weer wat vaker te zien. In het weekend wordt het weerbeeld zomers met temperaturen ruim boven de 25 graden.