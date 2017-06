Het weer: onbestendig en warm

In de loop van de dag klaart het vanuit het westen op en schijnt de zon geregeld

Vandaag trekt een warmtefront met veel wolkenvelden en plaatselijk regen of motregen over Nederland. Later vanochtend en vanmiddag blijft het vrijwel overal droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Vanavond ontstaan in het zuidwesten en westen van het land enkele buien, mogelijk met onweer. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.



In de nacht naar vrijdag verplaatst een ander gebied met wolken en soms stevige (onweers)buien zich van west naar oost over ons land. Morgen is het eerst overwegend bewolkt, met vooral landinwaarts nog geregeld buien. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen op en schijnt de zon geregeld. Met in de middag 20 graden en een matige westenwind is het minder warm dan vandaag.