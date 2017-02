Het weer: nog even flink genieten van de zon

Vanaf donderdag trekt er meer bewolking over het land

Maar eerst is er vandaag flink wat zon. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het 5 graden in het noorden tot 11 graden in het zuiden. De wind is oostelijk en meest matig.



Komende nacht gaat het weer licht vriezen. Overdag stijgt het kwik snel wanneer de wind naar het zuiden draait. 's Middags wordt het 9 tot 15 graden. Vooral in Brabant en Limburg kan het lenteachtig aanvoelen.



Vanaf donderdag trekt er meer bewolking over het land. Er kan wat regen vallen, maar het blijft, met zo'n 10 graden, zacht voor de tijd van het jaar In de nachten verdwijnt de vorst en is het rond 4 graden. Winterse perikelen lijken zo voorlopig van de baan.