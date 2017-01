Het weer: Nevel en mist, vanavond regen

Aan het einde van de middag en in de avond gaat het vanuit het noordwesten geleidelijk overal regenen. In de nacht trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen op. Het kwik daalt dan plaatselijk tot +1 graad en mogelijk leidt dat op een enkele plek tot gladheid.



Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag neemt bij zee de kans op een bui toe. Het wordt 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot westelijke richting.



Woensdag wordt het plaatselijk 10 graden en is het wisselend bewolkt met enkele buien.



Vanaf donderdag stroomt koudere lucht het land in. Winterse perikelen beginnen waarschijnlijk vanaf donderdagavond in de vorm van sneeuwbuien.



Daarna blijft het tot en met zondag winters met 's nachts vorst en overdag maxima van 0 tot 5 graden. Het is wisselvallig weer, waardoor er dagelijks kans is op sneeuw, natte sneeuw en regen. Hoeveel sneeuw er valt, is nog moeilijk in te schatten, vanwege onzekerheid over de koers van de neerslaggebieden.