Het weer: neerslaggebied trekt vanuit noorden over het land

De neerslag wordt steeds meer buiig van karakter, zodat er ook plekken zullen zijn waar er niet of nauwelijks regen valt. De temperatuur stijgt naar 10 graden in de noordelijke provincies en 13 of 14 graden in de zuidelijke helft van het land. In Limburg is zelfs 15 graden mogelijk, als de zon daar nog wat langer kan schijnen. Er waait een behoorlijk stevige, westelijke wind. Boven land is hij matig of vrij krachtig, aan zee meestal krachtig en op de Wadden misschien zelfs even hard, kracht 4 tot 7.