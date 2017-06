Het weer: lichte regen, bewolkt en een stuk koelere temperaturen dan afgelopen dagen

Vandaag kan er ook wat regen vallen, maar de hoeveelheden blijven gering. In het noorden valt 's ochtends lichte regen of motregen, later op de dag ook in het zuiden. Tegen de avond wordt het in het noorden weer droog en is er soms zon. Het wordt 20 tot 24 graden. De westen- of zuidwestenwind is matig tot aan zee vrij krachtig. Morgen is het in het binnenland bewolkt. Er valt een beetje motregen. Later is het droog en breekt ook af en toe de zon door. Het is met maximaal 17 tot 21 graden een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Maandag kan in de ochtend plaatselijk wat regen vallen. 's Middags is het zo goed als overal droog en loopt het kwik op naar 19 tot 23 graden.