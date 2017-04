Het weer: lente laat zich van zijn koele kant zien

Vandaag loopt de temperatuur nog op tot normale waarden. Vanmiddag wordt het 12 graden op de Wadden en 16 graden in het zuiden van het land. Er is veel bewolking, maar soms breekt de zon door. De meeste zonnestralen zien we in het westen van het land. De westenwind is matig.



In het weekeinde waait de wind uit het noordwesten. In de nacht van vrijdag op zaterdag valt enige tijd regen. Overdag is het overwegend droog, hoewel een enkele bui mogelijk blijft.



Zaterdag wordt het nog 9 tot 12 graden, zondag zal het niet veel warmer zijn dan een graad of 10. Na het weekeinde blijft de noordwestenwind domineren. De bovenlucht koelt verder af en de buienactiviteit neemt toe. Het kan hagelen of zelfs onweren en het kwik bereikt amper 10 graden.