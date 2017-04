Het weer: lage temperaturen voor de tijd van het jaar

Dit kwam bij ons tot uiting in de vorm van buien waaruit zelfs winterse neerslag viel. De komende dagen wordt de lucht minder koud en nemen de buien af. De stroming blijft min of meer west tot noordwest. Van zachte temperaturen zal voorlopig geen sprake zijn. De luchtsoort waarin we ons bevinden is ronduit koud. Dinsdagnacht was het helder met weinig wind; de temperatuur daalde op veel plaatsen tot rond of onder het vriespunt met soms zelfs matige vorst aan de grond. Woensdag is het op de meeste plaatsen droog.



In de ochtend en in het begin van de middag kan in het noordwestelijk kustgebied een enkele bui vallen. Verder is het droog en zijn er soms flink zonnige perioden bij maxima van 9 graden. Woensdagnacht is het grotendeels helder en staat er weinig wind. De temperatuur daalt onder nul, met als laagste waarde min 3 graden in het oosten van het land. Ook donderdag is het vrijwel droog en er is ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 11 graden. De wind is zwak en variabel. Vanaf vrijdag wordt de lucht weer kouder. De kans op buien neemt toe en in het weekend doet de temperatuur wederom een stapje terug.