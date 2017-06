Het weer: laatste tropische dag van de week

Vandaag beleven we dan ook de laatste tropische dag van deze week.



Met geregeld zonneschijn stijgt de temperatuur vanochtend snel. Op veel plaatsen liggen de maxima boven de 30 graden. Alleen in de kop van Noord-Holland en op de Wadden is het met 25 graden minder warm. In het zuidoosten is sprake van een regionale hittegolf. Bij een temperatuur van 30 graden of meer ontstaat in de loop van de dag een enkele onweersbui met kans op windstoten.