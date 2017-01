Het weer: Laatste maand van de winter

Vandaag wordt het 5 graden in Groningen tot 10 in Zeeland. Normaal behoort het in de middag een graad of 5 te zijn. Het is overwegend bewolkt. Alleen in het noordoosten van het land breekt de zon mogelijk even tussen de wolken door en blijft het lange tijd droog. Vanuit het zuidwesten gaat het in de loop van de dag af en toe regenen of motregenen. Vanavond is het in het hele land soms regenachtig. De wind komt voornamelijk uit het zuiden en is matig, aan zee soms vrij krachtig, windkracht 5. In de nacht naar donderdag wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt niet verder dan 5 graden. Morgen is het met een middagtemperatuur van 11 graden behoorlijk zacht. Handschoenen zijn bij deze temperatuur overbodig. Het is wel vaak bewolkt, maar nagenoeg droog.



Vrijdag blijft het kwik aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Het gaat iets harder waaien. In het weekend liggen de maxima tussen de 8 en 10 graden. Daarbij is het erg onbestendig met wisselende wolkenluchten en van tijd tot tijd regen.