Het weer: koude nacht maakt schaatsen beperkt mogelijk

Bij temperaturen rond het vriespunt leidt dat soms tot zeer gladde wegen. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid en komt de temperatuur overal boven het vriespunt uit. Vooral later vandaag breekt ook de zon wat vaker door. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 1 of 2 graden in Twente en een graad of 5 in het noordwesten. De wind is rustig.