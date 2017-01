Het weer: koud en rustig winterweer

In de nacht naar vrijdag gaat het op veel plaatsen licht tot matig vriezen. Overdag blijft de temperatuur vooral in het midden en oosten van het land onder het vriespunt. Daarmee beleven we vrijdag de eerste ijsdag van dit jaar. Vrijdag overdag is het eerst nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. De bewolking hangt samen met een storing, die minder koude lucht meevoert. De combinatie van koude lucht aan de grond en de zachte lucht op enige hoogte in de atmosfeer, resulteert in de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag waarschijnlijk in winterse neerslag als ijzel en sneeuw.



Zondag is de kou uit het land verdreven en wordt het 5 tot 8 graden bij een matige westelijke wind. De dag verloopt meest grijs en soms druilerig.