Het weer: kans op onweer bij overtrekkend regengebied

Vandaag zijn er veel wolken. Van tijd tot tijd trekken buien over. Het kan flink regenen en kortstondig onweren. In de middag schijnt even de zon, vooral in het zuiden van het land. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden en dat is vrij normaal voor halverwege mei. Vanavond nemen de buien vlot af, komende nacht is het nagenoeg droog en wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden.



Zaterdag trekken opnieuw een paar buien over het land, ditmaal van zuidwest naar noordoost. De zwaarste buien komen in het binnenland voor, met kans op onweer. Tussendoor is er wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden en de wind is zuidwestelijk en zwak of matig, rond 3 Bft.