Het weer: in het midden en zuiden sneeuw

Maandag vult de hoogtelaag op en maakt plaats voor een hoogterug; stabilisatie van de atmosfeer. Tegelijkertijd trekt het krachtige hogedrukgebied geleidelijk naar het zuiden, waardoor bij ons een zuidelijke stroming op gang komt. Halverwege de week zijn temperaturen mogelijk die ons aan voorjaar doen denken. Vandaag is het bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land kan af en toe wat sneeuw vallen. In de neerslag wordt het maximaal 1 graad, elders 2 tot 4 graden. Regionaal blijft sneeuw liggen en kan het glad worden.



In de loop van de avond en nacht wordt het vooral in het noorden droog, maar vanuit het zuiden trekt een nieuw gebied met winterse neerslag ons land binnen. Opnieuw kan er sneeuw vallen in het midden en zuiden van het land. Morgen start de dag grijs met lokaal winterse neerslag; in het midden sneeuw en in het zuidoosten later natte sneeuw. In de loop van de dag wordt het droog en gaat de zon vaker schijnen bij 2 tot 7 graden.