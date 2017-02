Het weer: hoge temperaturen voor de tijd van het jaar

De wind is meest matig en waait uit het zuidoosten. Later op donderdagavond en -nacht trekt er een zwakke storing over het land die vooral in de zuidelijke helft voor regen kan zorgen. Het blijft zacht, met minima van zo'n 5 tot 7 graden.



Vrijdag is het weer droog. Er zijn wolken, waar de zon soms doorheen breekt. 's Middags wordt het op de meeste plaatsen een graad of 10. De wind is zuidelijk en meest matig. Aan zee kan het soms vrij krachtig waaien.



In het weekend wordt het een stuk wisselvalliger. Een depressie trekt zaterdag over Nederland en leidt in de loop van de dag tot een regenachtig weerbeeld. Zondag passeert mogelijk een volgende storing, waardoor het opnieuw nat kan worden. Daarnaast kan het, met name in de kustprovincies, van tijd tot tijd stevig waaien. Koud wordt het nog niet, want de maxima liggen in het weekend rond 7 graden - en dat is nog steeds boven normaal.