Het weer: het blijft wisselvallig

Zo is het bij het ochtendgloren vrij koud, op sommige plaatsen kan het licht vriezen. De buien en meeste wolken beperken zich eerst nog tot de kustprovincies. Als de temperatuur stijgt, ontstaan in het binnenland stapelwolken en enkele buien. Er is kans op hagel en onweer.



Het maximum ligt zowel woensdag als donderdag rond de 10 graden. De westelijke wind wordt vlagerig en is aan zee matig tot vrij krachtig. Een paar uur voor zonsondergang daalt de temperatuur en neemt de wind in kracht af. De meeste wolken en buien lossen vanavond in het binnenland op. Maar doordat de zee in de avond en nacht relatief warmer is dan het land, blijven de kustgebieden gevoelig voor buien.

Koningsdag verloopt wisselvallig