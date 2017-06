Het weer: het blijft warm in het binnenland, na het weekend wisselvalliger

In de nacht naar zondag trekt de meeste regen het land uit. Zondagochtend kan in het oosten nog een spatje vallen, maar uiteindelijk wordt het overal droog. De zon komt er geregeld bij en het wordt 18 tot 24 graden, de hoogste temperaturen in Limburg.



Na het weekeinde is het licht wisselvallig. Maandag is het droog, dinsdag valt een enkele bui. In het binnenland zien we mogelijk weer zomerse waarden op de thermometers, aan zee blijft het koeler.



Vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag flink toe. Een storing komt in de buurt van de Atlantische Oceaan te liggen. Als deze recht boven Nederland gaat hangen, kan het flink gaan regenen.