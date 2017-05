Het weer: handschoenen en T-shirts mee, we krijgen typisch voorjaarsweer

Met een noordelijke wind is polaire lucht gisteren Nederland binnengestroomd. Dat is goed merkbaar in de nachtelijke uren én in de wind. Afgelopen nacht heeft het op sommige plaatsen zelfs gevroren. Dankzij de volop schijnende zon loopt de temperatuur vanochtend gestaag op, maar warm gaat het niet worden. De polaire lucht levert een maximumtemperatuur op van 11 of 12 graden pal aan zee tot plaatselijk 14 graden in het zuidoosten van het land. Overigens verschijnen er vanmiddag wel wat meer wolken, vooral in de noordelijke provincies. De wind waait uit richtingen tussen noordwest en noordoost en is zwak tot matig, 2 tot 4 Bft.



Komende nacht en morgen overdag vindt een herhaling van zetten plaats. Belangrijkste verschil is dat er morgen in het noorden meer wolken zijn.



Vanaf donderdag wordt het overal warmer, 15 tot 20 graden, maar neemt de kans op buien ook toe. Vooral vrijdag en zaterdag verlopen wisselvallig. Er is kans op onweer.