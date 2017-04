Het weer: grijze start

Vanaf vrijdag boet het hogedrukgebied in aan kracht en neemt de onzekerheid in de verwachting toe. Draait de wind naar het zuiden, dan wordt het een stuk zachter en maken we weer kans op voorjaarsweer.



Een andere mogelijkheid is een stromingspatroon met veel storingen, wat zou leiden tot wisselvallig weer. Maandag is het rustig weer. Het blijft vrijwel overal droog, al kan er in de ochtend soms wat motregen vallen. Vanmiddag gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen en wordt het 12 tot 15 graden. De zuidenwind is vandaag zwak en draait geleidelijk naar het noorden.



Dinsdag begint vrij zonnig en droog. In de loop van de dag komen er meer stapelwolken tot ontwikkeling, maar het blijft op veel plaatsen droog. Het wordt maximaal 14 tot 16 graden. Woensdag is de lucht iets onstabieler. Er zijn stapelwolken waaruit soms regen valt. Tussendoor schijnt de zon bij maxima rond 11 graden. Donderdag verandert er weinig.