Het weer: grijs, grijs en nog wat meer grijs

Vanochtend is het overwegend bewolkt. In het zuiden, midden en westen van het land valt ook wat regen of motregen. Deze neerslag trekt geleidelijk weg, vervolgens breekt vanuit het oosten soms de zon door. Later in de middag ontstaan vooral bij de oostgrens enkele flinke buien, mogelijk met onweer. Het wordt 14 graden in het noordwesten en 16 of 17 graden verder in het binnenland. De noordoostenwind is matig boven land, kracht 3 tot 4, in de kustgebieden vrij krachtig en op de Waddeneilanden soms krachtig, 5 tot 6 Bft.