Het weer: flinke perioden met zon

Droog blijft het bij dit zachte weer niet

Nu de zon volop schijnt, is goed te merken dat de dagen alweer snel langer worden. Woensdag komt de zon iets voor 8 uur boven de horizon en pas tegen 18 uur gaat ze weer onder. We hebben daarmee al bijna tien uur aan zonneschijn. In vergelijking met vorige week is dat 26 minuten meer.



Ook komende week komt er bijna een half uur bij, dus het gaat hard nu. Met de oplopende temperaturen nemen we even afscheid van de nachtvorst. Pas over anderhalve week, in het carnavalsweekeinde, neemt de kans op nachtvorst weer duidelijk toe.



Droog blijft het bij dit zachte weer niet. Later op woensdag is lokaal al een bui mogelijk. Ook donderdag en de dagen daarna valt wel ergens in het land regen.