Het weer: er komt voorzichtig een vleugje lente aan

De komende dagen schijnt de zon en lopen de temperaturen op tot 10 graden of meer. Vandaag is het op de meeste plaatsen zonnig. Van neerslag is geen sprake meer. In de vroege ochtend liggen de temperaturen nog net onder nul, maar vanmiddag wordt het 4 graden in het noorden tot 7 of 8 in het zuiden van het land. Er waait een matige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.



Komende nacht kan het kwik weer net onder nul komen. Het blijft droog en helder. Morgen is dan weer een zonnige dag, net als woensdag. Morgen wordt het 5 tot 9 graden en woensdag komt het kwik op de meeste plaatsen zelfs aan 10 graden of meer. Het is niet uitgesloten dat het in het zuiden plaatselijk 15 graden wordt.