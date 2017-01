Het weer: enkele zonnige dagen

Woensdag begint de dag op verschillende plaatsen met mist of zelfs dichte mist. In de loop van de ochtend wordt het zicht beter en gaat de zon flink schijnen. Dat gebeurt als eerste in het oosten en zuidoosten, maar de opklaringen breiden zich geleidelijk uit over het land. In het noorden verdwijnen de wolken pas laat in de middag of woensdagavond. Het wordt maximaal 2 of 3 graden en de wind is zwak en zuidoostelijk van richting.