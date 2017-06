Het weer: eerst buien, vanmiddag zon

Zaterdag blijft het een groot deel van de dag droog, waarbij zon en wolkenvelden elkaar afwisselen. Pas in de namiddag ontstaat misschien lokaal een bui. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest zal het voor velen aanvoelen als heerlijk weer. 's Middags is het rond 19 graden op de Waddeneilanden tot tegen de 25 graden in het zuiden van het land.



Zondag wordt het nog iets warmer. In het zuiden en zuidoosten stijgt het kwik dan naar 28 tot misschien lokaal zelfs 30 graden. Ook in de rest van het land is het zomers warm. De warmte leidt later in de middag en avond wel tot buien, mogelijk met onweer.