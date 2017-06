Het weer: een wisselvallige week

Morgen begint droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt snel op naar waarden tussen 23 en plaatselijk 27 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden volgen later ook een aantal buien, mogelijk met onweer. Gedurende de avond en nacht naar woensdag trekken de buien noordwaarts weg, maar de storing blijft in de buurt liggen.



Woensdag is het weer iets koeler. Het is tamelijk bewolkt en zo nu en dan valt er regen of komen er buien voor met kans op onweer. Ook in de rest van de week blijft het wisselvallig door storingen in onze buurt.