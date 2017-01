Het weer: droog met wolken

De komende week verandert er weinig. Hogedruk blijft het weer in onze omgeving bepalen en dinsdag zien we een nieuwe kern boven het zuiden van ons land ontstaan die vervolgens geleidelijk naar het oosten trekt. Na een prachtige zondag zijn er vandaag wel weer meer wolkenvelden. Het blijft droog en vanmiddag wordt het zo'n 2 tot 4 graden. De wind heeft een westelijke voorkeur maar is zwak.



Morgen verandert er niet veel. Ook dan is de bewolking overheersend en kan het grijs aandoen. Na een nacht met lichte vorst wordt het overdag 4 of 5 graden. Het tweede deel van de week ziet er weer zonniger uit. Ook wordt het in de nachten bij heldere hemel weer iets kouder.



Richting het weekend zien we nu iets duidelijker scheurtjes in het bastion van hogedruk ontstaan. De stroming neigt meer westelijk te worden en dat betekent vanaf het weekend een geleidelijke overgang naar wisselvalliger weer met hogere temperaturen. Het lijkt dan gedaan met de vorst.