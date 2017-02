Het weer: de zon laat zich weer zien na de storm

Die storing trekt zondag in de loop van de dag weer weg, maar vanaf maandag krijgt een sturend laag boven de Atlantische Oceaan grip op ons weer en neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Door de aanvoer van polaire lucht krijgen we de zon wel af en toe te zien.



Vandaag vallen er eerst vooral in het zuiden een aantal buien. Mogelijk dat een enkele wat winterse neerslag bevat. Uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen droog en vanuit het noorden breekt de zon vaker door. Het wordt 6 of 7 graden en de noordwestenwind is matig tot aan zee (vrij) krachtig. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden.



Morgen is het bewolkt, maar in het zuidoosten is er eerst soms nog zon. Vooral in de noordelijke helft van het land kan er wat regen vallen bij maxima rond 7 graden. Zondag trekt de regen weg en in de middag is er soms wat zon. Het wordt 10 graden.