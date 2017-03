Het weer: De zon heeft het moeilijk

Donderdag komt de zon vaker tevoorschijn, hoewel er veel hoge bewolking is. De aangevoerde lucht is iets warmer. Het kwik stijgt naar 18 tot 21 graden. Het blijft droog. Vrijdag wordt de warmste dag van de week. In een groot deel van het land stijgt het kwik tot boven de 20 graden. In Limburg kan het zelfs 22 graden worden. In de avond neemt vooral in de zuidelijke helft van het land de kans op een regenbui toe.



Het weekend verloopt wisselvalliger en ook minder warm. De maxima liggen in de middag tussen 13 en 15 graden. Zowel zaterdag als zondag vallen een paar buien. De wind draait van zuidwest naar west en is matig tot vrij krachtig.



Na het weekend blijft het over het algemeen licht wisselvallig met zon en af en toe een bui. Qua temperatuur verandert er weinig.