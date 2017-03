Het weer: de zon gaat niet met de eer strijken

Vandaag is het dus bewolkt en zijn er perioden met regen. Vanmiddag en vanavond is het wel wat vaker droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 9 graden in het noorden tot plaatselijk 13 of 14 graden in het zuidwesten van het land. De wind is matig tot krachtig uit westelijke richting, in de ochtend langs de kust en het Waddengebied soms hard, tot kracht 7.



Morgen verandert er niet veel in het weerbeeld. Opnieuw is het grijs en regenachtig met maxima rond 12 graden. Wel valt er minder neerslag en vooral in de middag is het vaker droog. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, 4 tot 6 Bft.



Aan het begin van de nieuwe werkweek zijn we nog niet van het bewolkte en natte weer af. Vanaf dinsdag breekt de zon wat vaker door. Op woensdag lijkt hogedruk weer een grotere rol te gaan spelen. Later in de week laat de lente zich weer van haar betere kant zien. Overdag is het dan zo'n 10 tot 15 graden.