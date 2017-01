Het weer: de zon duikt op

In de nacht naar vrijdag vriest het opnieuw flink, het minimum komt plaatselijk op min 5 graden uit. Vrijdag overdag schijnt de zon wederom, maar er komt later in de middag ook hoge bewolking overdrijven. Het blijft droog. De maximumtemperatuur stijgt een flinke stap en komt rond 6 graden uit.



Zaterdag vriest het eerst nog licht in de nacht, het is daarbij wisselend bewolkt. Overdag wordt de bewolking dikker en krijgt de zon het moeilijk. Het wordt maximaal 7 of 8 graden, bij een matige zuidelijke wind. De bewolking wordt veroorzaakt door een storing die over Nederland trekt.